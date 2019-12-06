06.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:34

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor'un başarısı için tebrik mesajı yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, Kırklarelispor'un dün oynan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk karşılaşmasında Süper Lig ekibi Gaziantep FK karşısında büyük başarı gösterdiğini bildirdi.

Yeşil-beyazlı ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile maçın sona erdiğini hatırlatan Bilgin, Kırklarelispor'un kentin gurur kaynağından biri olduğunu belirtti.

Bilgin, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Perşembe günü Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Süper Lig ekibi Gaziantep FK karşılaşmasını 2-1 kazanan Kırklarelisporumuzu tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen futbolcu, teknik ekip, yönetim ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."

Elektrik kesintisi

Vize ilçesinde bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, tel çekim çalışmaları nedeniyle ilçeye bağlı Sofular köyüne yarın (7 Aralık) bir süre elektrik verilmeyecek.

Söz konusu kesinti, 07.00-18.00 saatleri arasında 11 saat uygulanacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazlarının zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.

Kaynak: AA