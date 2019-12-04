04.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:14

Kırklareli'nde İzmir Devlet Tiyatrosu'nun "Arf sabiti" oyunu sahnelenecek.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdür Vekili Veli Şen, yaptığı yazılı açıklamada, "Arf sabiti" oyununun 21 Aralık Cumartesi günü tiyatroseverlerle buluşacağını belirtti.

Tek perde ve 1 saat 20 dakika sürecek oyunun Kültür Merkezi'nde 20.00 başlayacağını aktaran Şen, biletlerin Kültür ve Turizm Müdürlüğünden temin edilebileceğini kaydetti.

Şen, tüm tiyatroseverleri oyunu izlemeye davet etti.

Dünyaca ünlü Türk matematikçisi Arf'ın hayatından kesitlerin yer aldığı, Feraye Şahin'in yazdığı M. Sadık Yağcı'nın yönettiği "Arf sabiti" oyunu biyografik ögelerle beslenmiş, dram türündeki oyunda beyin göçü olgusuna da dikkat çekilecek.

-Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde iki mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Yayla ve Akalar mahallelerine yarın (5 Aralık) bir süre elektrik enerjisi verilmeyecek.

Söz konusu kesinti, mahallelerde 10.00-13.00 saatleri arasında 3 saat süreyle uygulanacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazlarının zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.

Kaynak: AA