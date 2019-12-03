Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, ziyaretçilerini makamında kabul etti.

03.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:58
Kırklareli'nden kısa kısa

Valisi Osman Bilgin, ziyaretçilerini makamında kabul etti.

ilçesinin Küçükyayla Köyü Muhtarı Mehmet Mergen, Trakya Küçükyaylalılar Derneği Başkanı Selami Tetik, İlim Yayma Cemiyeti Kırklareli Şube Başkanı Muhammet Atalay ve beraberindeki heyet, Vali Bilgin'i ziyaret etti.

Bilgin, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Avcılar denetlendi

Kırklareli'nde, kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında denetim yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla sahada av yapanların belgelerini kontrol etti.

Denetimlerde 72 avcının belgelerini kontrol eden ekipler, usulsüz avlandığı tespit edilen 2 kişi hakkında idari para cezası uyguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sürdürülebilir avcılığın devamı için kontrol çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz ilçesine bağlı bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, fiziki irtibat bağlantı çalışması nedeniyle ilçeye bağlı Eskitaşlı köyüne yarın (4 Aralık) bir süre elektrik enerjisi verilemeyecek.

Söz konusu kesinti 11.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazlarının zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.

Kaynak: AA
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