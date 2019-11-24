24.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:50

Demirköy Belediyesince Bem-Bir-Sen ile toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanı Recep Gün'ün makamında düzenlenen törende, sözleşmeye Başkan Gün ile Bem-Bir-Sen Kırklareli İl Başkanı İsmail Şimşek tarafından imzalar atıldı.

Gün, burada yaptığı konuşmada, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olması temennisinde bulundu

Belediye imkanları doğrultusunda sözleşmede sendika ile anlaşma sağlandığını belirten Gün, "Ben her zaman kendi imkanlarını iyi kullanan planlı, programlı, adil ve şeffaf yönetim anlayışı içinde güçlü bir belediye hedefledim. Emekçinin hakkını vermeden, işçinin, memurun durumunu iyileştirmeden güçlü bir belediye olamaz olunamaz. Sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Boyama etkinliği yapıldı

Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi tarafından duvar boyama etkinliği yapıldı.

Merkezde çeşitli kurslarda eğitim gören yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı etkinlikte, öğrenciler bahçe duvarını istedikleri renkte boyadı.

Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi Müdürü Aslı Özçelik, çeşitli yaş gruplarındaki öğrenciler ile boyama etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencileri bir yandan eğlendirirken, diğer yandan da sorumluluk, görev ve işbirliği bilinci oluşturmak istediklerini ifade eden Özçelik, etkinliğin düzenlenmesine emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA