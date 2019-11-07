07.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:10

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nce (TOBB) Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası'na (LTSO) akreditasyon denetimi yapıldı.

LTSO Başkanı İlhami Cebelli, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, akreditasyon denetiminden başarılı bir şekilde geçtiklerini söyledi.

Oda olarak hizmet kalitesini her geçen gün yükselttiklerini ifade eden Cebelli, "LTSO olarak üyelerimize en iyi hizmeti verebilmek için akreditasyon çalışmalarına önem vermekteyiz. Akreditasyon süreci ile ilgili her türlü desteği üst yönetim olarak vermekle birlikte bu süreci iyileştirmek ve geliştirmek için faaliyetlerimize devam etmekteyiz. 2014 yılında TOBB Akredite Odası sistemine dahil edilmiştik. Kasım ayında yapılan denetimlerde ise odamız, akreditasyon başarısının devam etmesinin yanı sıra 9 puan artışı sağlayarak geçmiştir. Denetim süreci öncesi ve sonrasında fedakarca çalışan tüm oda personelimize de yönetim kurulu adına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

-Köprü yapımı başladı

Lüleburgaz ilçesinde Tatarköy-Hamitabat köyleri arasında köprü yapılıyor.

Lüleburgaz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yol seviyesinin düşük olması nedeniyle zaman zaman su baskınları yaşanan bölgede çalışmalar başladı.

Hamitabat Köyü Muhtarı Rüştü Tunçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların yaklaşık bir ay süreceğini belirtti.

Sık sık su baskınlarının yaşandığı noktaya köprü yapılacak olmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Tunçer, "Su baskınları nedeniyle yolun trafiğe kapandığı zamanlar da oluyordu. Yapılacak olan köprü kış mevsimi öncesinde köyler arasında ulaşımı da kolaylaştıracak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

- AK Parti ilçe kongresine doğru

AK Parti Lüleburgaz ilçe teşkilatı üyesi Seyhan Süzer, Kadın Kolları Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

Süzer, AK Parti'nin 6. Olağan İlçe Kongresi'nde delegelerden destek beklediğini ifade etti.

İktidar partisini Lüleburgaz'da daha iyi noktaya getirmek için projeleri olduğunu aktaran Süzer, "Siyasetçi bir aileden geliyorum. Kadınlar için projelerim var. Kongrede delegelerimizin desteklerini bekliyorum." diye konuştu.

Yeni Tasarım Öğretmen Projesi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yeni Tasarım Öğretmen Projesi kapsamında Lüleburgaz'da öğretmenlere önlükleri dağıtımına başlandı.

Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, önlüklerin dağıtımının yapıldığı, Şehit Pilot Üsteğmen İbrahim Gerçek İlk ve Ortaokulu ile Ramazan Yaman İlkokullarını ziyaret ederek çalışmaları takip etti.

Ziyarette yeni tasarım öğretmen önlüklerini öğretmenlerle birlikte giyen Çetin, "Sayın Bakanımız Ziya Selçuk önderliğinde başlatılan yeni tasarım öğretmen önlüklerimizi giydik. Eğitimde, bilimde, sanatta ve teknolojide yeniliği üzerimize aldık."

Kaynak: AA