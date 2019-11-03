03.11.2019 14:46

Kırklareli'nde 6 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, şebeke bakım çalışması nedeniyle kent merkezinin Değirmencik köyü ile Babaeski ilçesinin Yeniköy, Nacak, Taşağıl, Erikleryurdu ve Karabayır köylerine yarın (4 Kasım) bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, 09.00-15.00 saatleri arasında 6 saat süreyle uygulanacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

İYİ Parti mazbata töreni

İYİ Parti Demirköy İlçe Başkanlığı'na atanan Kadriye Kınay'a mazbatası verildi.

Bir restoranda düzenlenen toplantıda, ilçe başkanlığına atanan Kınay, düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Kınay, burada yaptığı konuşmada, ilçe başkanlığına atanmak dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Görevini en iyi şekilde yerine getireceğini ifade eden Kınay, parti yönetimiyle birlikte uyum içerisinde çalışacaklarını belirtti.

Kınay, ilçe başkanlığına atanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Toplantıya, il başkanı Hilmi Hersek ile parti yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA