31.10.2019 13:30

Lüleburgaz ilçesindeki Hürriyet Mahallesi Muhtarlığınca Ankara gezisi düzenlenecek.

Muhtar Gürsel Güney, yaptığı açıklamada, kültür etkinliği kapsamında mahalle sakinlerine yönelik Ankara gezisi tertip ettiğini söyledi.

Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Cumhuriyet Müzesi ve Anıtkabir ziyaretlerinin yapılacağını ifade eden Güney, gezinin 16 Kasım Cumartesi günü yapılacağını bildirdi.

Muhtarlık önünden araç kaldıracaklarını aktaran Güney, tüm mahalle sakinlerini geziye davet etti.

Belediyede iş yeri temsilciliği seçimi

Lüleburgaz Belediyesinde Genel İş Sendikası Trakya Şubesi tarafından iş yeri temsilciliği seçimi yapıldı.

Belediye binasında 84 üyenin oy kullandığı seçimde Lüleburgaz Belediyesi İşyeri Temsilciliğine 57 oy ile Güngör Bosna ve 25 oy ile Erdoğan Anıl Tekin seçildi.

Seçimde 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçimi, DİSK Genel İş Trakya Şube Başkanı Salim Şen ve şube yöneticileri de takip etti.

Kaynak: AA