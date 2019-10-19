19.10.2019 09:10

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, ziyaretçilerini makamında kabul etti.

Bilgin, ilk olarak Ülkü Ocakları Kırklareli Şube Başkanı Mürsel Tekin ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Tekin, ziyarette Ülkü Ocaklarının çalışmaları hakkında Vali Bilgin'e bilgi verdi.

Ülkü Ocaklarının gençlerin daha iyi bir ahlak, disiplin ve terbiye içinde yetişmesini sağladığını anlatan Tekin, ayrıca yaptıkları eğitim çalışmalarıyla da geleceğe hazırlandıklarını ifade etti.

Bilgin de çalışmalarında Tekin ve yönetim kurulu üyelerine başarı diledi.

Bilgin daha sonra Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Cemal Çetin ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı İsmet Cebeci ile yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Muhtarların önemli görevler üstlendiğini belirten Bilgin, muhtarların kurumlar ile vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü kaydetti.

KLÜ Rektörü Şengörür'e yabancı öğrencilerden ziyaret

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Gambiyalı öğrencileri makamında kabul etti.

Gambiya Yükseköğretim Bakanlığı yetkilisi Mengeh Jaiteh nezaretinde gerçekleşen ziyarette, Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kırklareli Üniversitesinde 38 ülkeden bin 378 öğrenciyi ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Şengörür, son yıllarda yükseköğrenim için uluslararası öğrencilerin Kırklareli Üniversitesini tercih ettiğini ifade etti.

2007 yılında kurulan üniversitenin her geçen yıl büyüdüğünü ve geliştiğini dile getiren Şengörür, "Uluslararası öğrenciler üniversitemizi çok tercih etmeye başladı. Kayıt yaptıran öğrencilerimizin tavsiyesi ve akademik başarıları her yıl daha fazla yabancı öğrencilerin sayısını arttırıyor. Bu öğrenciler Kırklareli'nin, Trakya'nın ve Türkiye'nin tanıtım elçileridir. Bizi tercih ettikleri için teşekkür ederiz." diye konuştu.

Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neziha Musaoğlu, Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Neriman Hocaoğlu Bahadır da hazır bulundu.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 5 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesinin Hürriyet, Cumhuriyet ve Zafer ile Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinin Yeni ve Yıldırım mahallelerine yarın (20 Ekim) bir süre elektrik verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, Hürriyet, Cumhuriyet ve Zafer mahallelerinde 10.00-14.00, Yeni ve Yıldırım mahallelerinde ise 02.00-09.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazlarının zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi.

Kaynak: AA