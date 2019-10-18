18.10.2019 13:00

Kırklareli Valiliği himayesinde yürütülen Umutlu Yarınlar Projesi sürüyor.

Proje kapsamında Kırklareli Üniversitesince Kofçaz Şehit Anıl Yalap İlkokulu'nda duvar boyama ve tasarım etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Zafer Topuz ile ilkokul öğrencileri katıldı.

Kültürel ve sosyal faaliyetleri yaygınlaştırmak, kurumlar arası işbirliğini güçlendirmek amacıyla yürütülen proje etkinliğinde duvarlara doğa, hayvan, sanat, bilim, spor, meslekler, sayılar, mevsimler, gezegenler ve müzik temalarını içeren çizimler yapıldı.

Görsel özellikleri ile eğitici niteliğinin sunulduğu etkinlikte ilkokul öğrencileri boyama yaparken hem öğrendi hem de eğlendi.

Kariyer bilgilendirme toplantısı

Kırklareli Üniversitesince kariyer bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu'nda Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezince gerçekleştirilen toplantıda, kariyer öz değerlendirme envanteri yorumlama, kariyer hedefi belirleme, özgeçmiş, motivasyon mektubu hazırlama, mülakat teknikleri ve iş görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken konular hakkında öğrencilere bilgiler verildi.

Merkez Müdürü Dr. Öğretim Görevlisi İskender Özatlı, toplantı öncesi yaptığı konuşmada, öğrencilerin geleceklerini doğru şekilde planlamasına yol gösterdiklerini söyledi.

İş dünyasında dikkat edilmesi gereken birçok konu olduğunu ifade eden Özatlı, yapılan basit hataların bile kötü sonuçlar doğurabildiğini belirtti.

Öğrenciliğini tamamlamış bir kişinin iş hayatına atılırken her şeye hazır olmasını istediklerini anlatan Özatlı, toplanın herkes için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA