29.09.2019 12:00

Kırklareli'nde TOKİ 2. Etap Konut Projesi sürüyor.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin yüzde 87'sinin tamamlandığını söyledi.

Proje kapsamında 535 daire inşa edildiğini ifade eden Minsolmaz, kısa süre içinde inşaatların tamamlanarak anahtar teslimi yapılacağını belirtti.

Çalışmaları yakından takip ettiklerini aktaran Minsolmaz, "Yakından takip ettiğimiz TOKİ 2. Etap Konut Projesi'nde artık sona gelindi. Çalışmaların yüzde 87'si tamamlandı. Alt gelir grubu 245, standart 290 adet olmak üzere 535 daire yapılıyor. Toplu Konut Projemizin yakın zamanda geçici kabulü yapılıp vatandaşlarımıza daire teslimi yapılacak. Kentimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

-KLÜ Rektörü Şengörür'e ziyaret

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler'i makamında kabul etti.

Şengörür, Çiler'e üniversite çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şengörür, üniversitenin gelişmesi için kamu kurumlarından siyasilere kadar herkes ile işbirliği içinde çalıştıklarını söyledi.

Üniversitenin her geçen yıl daha fazla imkana sahip olduğunu ifade eden Şengörür, üniversiteye kazandırılan yeni fakülteler, yüksekokulları bölümleri sayesinde öğrenci sayısının da arttığını kaydetti.

Çiler de üniversitenin kentin gözbebeği konumunda bulunduğunu belirterek, gelişmesi ve daha fazla büyümesi için daha çok katkı sunacaklarını bildirdi.

-Hoşgeldin Bebek Projesi

Vize Belediyesince Hoşgeldin Bebek Projesi yürütülüyor.

Proje kapsamında Belediye Başkanı Ercan Özalp ile belediye başkan yardımcıları yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek hediye verdi.

Özalp, ziyaretlerin ardından yaptığı konuşmada, Hoşgeldin Bebek Projesi'ni önemsediklerini belirtti.

Yaşamın her anında vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Özalp, acıları da sevinçleri de birlikte yaşamak gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA