24.09.2019 17:36

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Lüleburgaz İlçe Başkanlığına Beyhan Çalışkan atandı.

Çalışkan için Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi.

Törende, Çalışkan'a eski ilçe başkanı Ahmet Beyazgül Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı verdi.

Çalışkan, törende yaptığı konuşmada, Ülkü Ocakları ilçe başkanlığı görevini en iyi şekilde yerine getireceğini söyledi.

Kutlu bir göreve getirildiğini ifade eden Çalışkan, Ülkü Ocakları'na yakışır şekilde temsil edeceğini kaydetti.

Çalışkan, eski ilçe başkanı Beyazgül'e de yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Türk gençliğinin yetişmesi noktasında eğitim, spor, sanatta Allah'ın izni ile Ülkü Ocakları çağa damgasını vuracaktır. Bu kutlu çatı altında yetişecek gençlerimiz, Türk milletinin ve İslam aleminin geleceğini şekillendirecek ve geleceğin milliyetçi ve büyük Türkiye'sini inşa edeceklerdir." diye konuştu.

"Akademik Kurul Toplantısı"

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) İlahiyat Fakültesi 2019-2020 akademik yılı "Akademik Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür başkanlığında Kayalı Kampüsü'nde gerçekleştirilen toplantıya, İlahiyat Fakültesi Dekan Dekanı Prof. Dr. Abdüsselam Arı ve öğretim üyeleri katıldı.



Şengörür, yaptığı konuşmada, ilahiyat fakültesinin Kırklareli Üniversitesi için çok önemli olduğunu söyledi.



Fakültenin akademik kadrosunun her geçen gün güçlendiğine dikkat çeken Şengörür, öz verili çalışan personele teşekkür etti.

Kaynak: AA