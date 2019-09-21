21.09.2019 09:54

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Hukuk Fakültesi 2019-2020 akademik yılı "Akademik Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür başkanlığında Kayalı Kampüsü'nde gerçekleştirilen toplantıya, Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Neziha Musaoğlu, Fakülte Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Burçin Aydoğdu ile öğretim üye ve elemanları katıldı.

Şengörür, yaptığı konuşmada, hukuk fakültesinin Kırklareli Üniversitesi için çok önemli olduğunu söyledi.

Fakültenin akademik kadrosunun her geçen gün güçlendiğine dikkat çeken Şengörür, fakültenin en kısa sürede yeni hizmet binasına geçeceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Musaoğlu da fakültenin mevcut durumuyla ilgili bilgi verdi.

Veteriner hekimler bilgilendirildi

Kırklareli Tarım ve Orman İşletme Müdürlüğünde görevli veteriner hekimlere bruselloz ile mücadele ve konjuktival aşı uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Tarım ve Orman İşletme Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen toplantıda, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü personeli tarafından bilgiler aktarıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman İşletme Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdür Vekili Onur Karadağ, yaptığı konuşmada, bu tür eğitimlerin önemli olduğunu söyledi.

Karadağ, Kırklareli'nin hastalıklardan ari olduğunu, bruselloz ve tüberküloz çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA