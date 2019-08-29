29.08.2019 09:16

İl Özel İdaresi ekiplerince öğrenci yurtlarına ulaşımın sağlandığı yollar asfaltlandı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Osman Bilgin'in talimatlarıyla, İl Özel İdare ekiplerince Hundi Hatun ve Evladı Fatihan Kız Öğrenci yurtlarının yolları asfaltlanarak, köprü yapım çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, öğrencilere yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu kaydedildi. aktarıldı.

KTSO'ya ziyaret

CHP Kırklareli İl Başkanı Tayfun Okan Çobancık, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırklareli'nin gelişmesi için oda olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çobancık ta odanın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, kent için yapılacak her türlü çalışmanın yanında yer alacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA