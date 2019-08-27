27.08.2019 09:02

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklara sağlıklı beslenme, sağlıklı su tüketimi, ağız ve diş sağlığı eğitimleri verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eğitimlerin 7-12 yaş grubu çocuklara verildiği belirtildi.

Eğitimlerin 78 kurs merkezinde verildiği belirtilen açıklamada, 2 bin 27 kişiye ulaşıldığı, 2 bin 577 şapka, ağız ve diş sağlığı seti ile broşür dağıtıldığı kaydedildi.

Avcılar denetleniyor

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce avcılar denetleniyor.

Şube Müdürü Murat Deniz, yaptığı açıklamada, ekiplerin gece gündüz denetimlerini gerçekleştirdiğini söyledi.

Bir haftada 52 avcının denetlendiğini ifade eden Deniz, vatandaşların herhangi gibi bir olumsuzluk gördüklerinde kendilerine bilgi vermesini istedi.

Kaynak: AA