26.08.2019 13:08

Kofçaz Belediye Başkanı Ziya Karataş, hazırladıkları El Emeği Kültür ve Sanat Meydanı Projesi'nin Trakya Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildiğini bildirdi.

Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile ilçenin çehresinin değişeceğini söyledi.

Projenin 15 ay içerisinde tamamlanacağını ifade eden Karataş, "Meydanda bulunan parkımızın çevre düzenlemesini gerçekleştireceğiz. Şehit Anıl Yalap Parkı'nda vatandaşlarımızın kullanımına sunacağımız 4 adet butik dükkan, 6 adet kent mobilyası olacak. Çevre düzenlemesi yeni çocuk oyun grubu ve bisiklet parkı ile son derece muazzam bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. Parkı yeniden dizayn edeceğiz. Çocuk bahçesi yenilenecek. Çocuklarımız çok daha güzel bir alanda oynayabilecek. Kıraathane kısmı yeniden düzenlenerek, ahşap olacak. Kofçaz ilçesini gıpta ile bakılacak, şirin bir ilçe haline getirmek adına çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz." diye konuştu.

-Çiftçiler bilgilendirildi

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Projesi hakkında bilgiler verildi.

Vize Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlenen programda ziraat mühendisi Didar Top tarafından katılımcılara başvuru aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve başvuru yapabilecekleri proje konuları hakkında bilgi verildi.

Toplantının sonunda çiftçilerin soruları yanıtlandı.

Kaynak: AA