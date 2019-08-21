21.08.2019 10:20

Babaeski ilçesinde bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Sinanlı köyüne 23 Ağustos Cuma günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Vize Tarih ve Kültür Festivali'ne doğru

Vize Tarih ve Kültür Festivali 23 Ağustos Cuma günü başlayacak.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, 23-25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek festivalin Vize'ye yakışır şekilde gerçekleştirileceğini belirterek, vatandaşları bu etkinliğe davet etti.

Özalp, festivalde birçok sanatçının sahne alacağını bildirdi.

Kaynak: AA