19.08.2019 10:06

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce başlatılan sivrisinekle mücadele çalışmaları devam ediyor.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, Sıtma ile Savaş Programı kapsamındaki çalışmaların Dokuzhöyük ve Ulukonak köylerinde devam ettiğini bildirdi.

Cerit, çalışmaların tüm köylerde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Trap atışı yarışması yapıldı

Kavaklı Avcılar Kulübü tarafından koruda gerçekleştirilen atışlara avcılar ilgi gösterdi.

Yarışmada derece giren avcılara plaket verildi.

Kavaklı Belediye Başkanı Gürel Koşdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, trap atışlarının güzel görüntülere sahne olduğunu belirterek av sezonunun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA