18.08.2019 11:44

Lüleburgaz'da yeni su kuyusu açıldı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Bayırı Mevkisi'nde yeni su kuyusunun açıldığını belirtti.

Yeni kuyunun saatte 67 ton su kapasitesine sahip olduğunu aktaran Gerenli, ilçede su ihtiyacının karşılanmasında yeni kuyunun da büyük katkı sağlayacağını bildirdi.

İlçedeki kuyu sayısının 23'e yükseldiğini kaydeden Gerenli, yeni kuyunun hayırlı olması temennisinde bulundu.

-Elektrik kesintisi

Babaeski'de bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Hazinedar köyüne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-18.00 saatleri arasında 9 saat süreli uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istedi.

-Av sezonu başladı

Kırklareli'nde 2019-2020 av sezonu başladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 2019-2020 av sezonu kapsamında bıldırcın, üveyik ve yaban domuzu avının başladığı bildirildi.

Avcıların AVBİS sistemi üzerinden randevu alması gerektiği ifade edilen açıklamada, merkez av komisyonu kararı ile domuz avının sadece salı günleri yapılabileceği kaydedildi.

Avcıların mağdur olmamaları için salı günleri bıldırcın ve üveyik avı yapmamaları istendiği belirtilen açıklamada, yeni sezonun av camiasına hayırlı olması temennisi yer alıyor.

Kaynak: AA