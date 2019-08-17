17.08.2019 11:37

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan'ı ziyaret etti.

Vali Bilgin, ziyarette yaptığı konuşmada, emekliliğe ayrılacak olan İnan'a yeni hayatında başarılar dileğinde bulundu.

İnan ile görev sürecince uyum içerisinde çalıştıklarını anlatan Bilgin, kentin gerek güvenliği gerekse kalkınması için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.

İnan ise Vali Bilgin'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Köy yolları asfaltlanıyor

Kırklareli İl Özel İdaresi'nce köy yollarını asfaltlanıyor.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, köy yollarının asfalt kaplama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Çalışmaların hızla devam ettiği ifade edilen açıklamada, tüm yollarda gerekli çalışmaların yapılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA