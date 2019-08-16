16.08.2019 13:01

Kırklareli'nde mücadele amacıyla yaban domuzu sürek avı düzenlendi.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Dolhan ile Paşayeri köyleri arasında düzenlenen sürek avına yaklaşık 50 avcının katıldığı belirtildi.

Tarım alanlarında zarar verdiği tespit edilen yaban domuzlarına karşı gerekli emniyet tedbirleri alınarak sürek avları düzenlendiği ifade edilen açıklamada, sürek avının devam edeceği bildirildi.

-Kırklareli'nde sağanak

Kırklareli'nde son 12 saatte metrekareye 11 kilogram yağış düştü.

Kentte sabaha karşı etkili olan sağanak hayatı olumsuz yönde etkilerken cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri, su birikintisi olan cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.

Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Yağış Kofçaz ilçesinde de etkili oldu. Metrekareye 12 saatte 37 kilogram yağış düştü.

Hint kenevirleri imha edildi

Lüleburgaz'da boş arsada yetişen 5 kök Hint keneviri imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Mahallesi Günüşen sokaktaki boş arsada kendiliğinden yetişen Hint keneviri olduğu ihbarın değerlendirdi.

Ekipler, yaklaşık 2 metre boyunda 5 kök Hint keverini sökerek imha etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA