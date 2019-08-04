Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Ekinci, Avcılar ve Sislioba köylerine ziyaret ederek, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Avcılar köyündeki Osmanlı Türk mezarlığını gezen Ekinci, köy muhtarından bilgiler aldı.

Daha sonra Sislioba köyüde yöresel ürün üreticisi kadınlar ve besicilerle bir araya gelen Ekinci, Demirköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın koyun projesinden yararlanan besicilerle sohbet etti.

Ekinci, Bulgaristan'a sınır olan Rezve Deresi'nde incelemelerde bulundu.

Yasağa rağmen denize girenlere tutanak

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde hava muhalefeti nedeniyle yasaklanmasına rağmen denize giren 45 kişi hakkında tutanak düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, denizin dalgalı olması nedeniyle Vize Kaymakamlığınca geçici bir süre vatandaşların denize girmesi yasaklandı.

Bunun üzerine Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri de halkı denize girmemeleri için uyardı.

Tüm uyarılara ve yasağa rağmen denize girdiği tespit edilen 45 kişi hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak hazırlandı. Ekipler son bir ayda aynı bölgede denize giren 954 kişi hakkında da tutanak tutmuştu.

Hazırlanan tutanaklar Vize Kaymakamlığına gönderildi.

-Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 6 köyde elektrik kesintisine gidilecek.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, kent merkezinin Değirmencik köyü ile Babaeski ilçesinin Yeniköy, Nacak, Taşağıl, Erikleryurdu ve Karabayır köylerine yarın bir süre elektrik verilmeyecek.

Kesintiler, söz konusu kesintiler 09.00-18.00 saatleri arasında 9 saat süreli uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.

Kaynak: AA