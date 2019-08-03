Lüleburgaz Belediyesince alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, Fen İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Gerenli, ilçede altyapı ve üst yapı sorunlarını gidermek için çalıştıklarını belirtti.

Ekiplerin hızlıca çalışmaları tamamlayacağını ifade eden Gerenli, vatandaşlara hizmet edebilmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köy ve 4 mahallede elektrik kesintisine gidilecek.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, Vize ilçesinin Soğucak ve Doğanca, Babaeski ilçesinin Karamesutlu köyü ile Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinin Akarlar, Işıklar ve Yeni Cami, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinin Yeni mahallesine yarın bir süre elektrik verilmeyecek.

Kesintiler, söz konusu kesintiler Akarlar, Işıklar, Yeni Cami, Yeni mahallesi ile Soğucak ve Doğanca köylerinde 08.00-15.00, Karamesutlu köyünde ise 09.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.

Mezarlıkta bayram temizliği

Demirköy Belediyesince ilçe mezarlığında bayram temizliği yapıldı.

Belediye Başkanı Recep Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi temizlik ile bakım çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

Bayramlarda kabir ziyaretlerinin yoğun olduğunu ifade eden Gün, temizlik sonrasında vatandaşların kabir ziyaretlerini rahatlıkla gerçekleştirebileceğini belirtti.

Gün, düzenli olarak mezarlıkların bakım temizlik ve onarım çalışmalarını yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA