Lüleburgaz Belediyesince "20. Sünnet Şöleni" düzenlenecek.

Lüleburgaz Belediyesi Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 20. düzenlenecek sünnet şölenine hazırlandıklarını bildirdi.

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Yıldız Heykeli alanında yapılan sünnet şölenine tüm vatandaşları beklediklerini aktaran Gerenli, şölenin 31 Temmuz Çarşamba günü düzenlenecek düğün ile gerçekleştirileceğini belirtti.

-Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde beş köy ve üç mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Babaeski ilçesinin Pancarköy, Sofuhalil, Müsellim, Çavuşköy, Kumrular köyleri, Osmaniye Mahallesi ile kent merkezinin Doğu ve Akalar mahallerine yarın bir süre elektrik verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Pancarköy, Sofuhalil, Müsellim, Çavuşköy, Kumrular köyleri, Osmaniye Mahallesine 09.00-18.00, Doğu ve Akalar mahallelerine ise 09.00-12.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.

-Kaymakam Ekinci'den köy ziyaretleri

Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Ekinci, Sivriler köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerde köy muhtarları Dursun Saykın'dan bilgi alan Ekinci, vatandaşlarla da sohbet etti.

Ekinci, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, vatandaşların sorunlarını yerinde tespit etmek ve çözüm bulmak için köy ziyaretlerinde bulunduğunu söyledi.

Ziyaretlerden vatandaşlarında memnun olduğunu ifade eden Ekinci, sorunlarında yerinde çözüldüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA