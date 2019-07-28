Lüleburgaz Belediyesince kanalizasyon rehabilitasyon çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Fatih Caddesi'nde çalışmaları yürüttüğü belirtildi.

Çalışmalar ile kanalizasyonların rehabilite edildiği aktarılan açıklamada, kanalizasyon hatlarının PVC boru ile kaplanarak hatların kullanım ömrünün uzatılarak daha kullanışlı hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, ekiplerin İstanbul Caddesi ve Edirne Caddesi'nde de çalışmaların gerçekleştirileceği kaydedildi.

-"Öncelik Yayanın Uygulaması"

Üsküp Beldesi'nde "Öncelik Yayanın Uygulaması" kapsamında yaya geçitlerinde boyama yapıldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesinin ardından yaya geçitlerinin yenilendiğini belirtti.

Yaya geçitlerinin her iki tarafına da önce yaya çizimleri gerçekleştirildiğini aktaran Kasap, ekiplerin beldenin tamamında ki yaya geçitlerine uygulama yapacağını kaydetti.

Kasap, açıklamasında şunları kaydetti: "Sürücülerin yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlaması gerektiği konusunda uyarılmalarını sağlamış olacağız. İlk etapta okul önlerinde başlattığımız önce yaya uygulaması çalışmalarımız beldemizin muhtelif yerlerinde devam edecek."

-Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Babaeski ilçesinin Pancarköy köyüne yarın bir süre elektrik verilmeyecek.

Söz konusu kesinti, 09.00-18.00 saatleri arasında 9 saat süreli uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.

-Yasağa rağmen denize girenlere tutanak

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde hava muhalefeti nedeniyle yasaklanmasına rağmen denize giren 32 kişi hakkında tutanak düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, denizin dalgalı olması nedeniyle Vize Kaymakamlığınca geçici bir süre vatandaşların denize girmesi yasaklandı.

Bunun üzerine Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri de halkı denize girmemeleri için uyardı.

Tüm uyarılara ve yasağa rağmen denize girdiği tespit edilen 32 kişi hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak hazırlandı. Ekipler son bir ayda aynı bölgede denize giren 744 kişi hakkında da tutanak tutmuştu.

Hazırlanan tutanaklar Vize Kaymakamlığına gönderildi.

Kaynak: AA