Lüleburgaz ilçesinde tek kurşun yarışması düzenlendi.

Atatürk Mahallesi Avcılar ve Atıcılar Kulübü yarışmaya İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Kırklareli'ndeki avcılar derneği başkan ve üyeleri katıldı.

Yarışmada dereceye girenlere hediyeleri verildi.

Kulüp Başkanı Hüseyin Barbin, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, tek kurşun yarışmasına katılan ve destek veren tüm dernek ve kulüp üyelerine teşekkür etti.

Yarışmanın çok çekişmeli ve heyecanlı geçtiğini ifade eden Barbin, rekabet içinde renkli görüntülere de sahne olduğunu kaydetti.

Barbin, kulüp olarak bu tür faaliyetleri önemsediklerini belirtti.

-Kaymakam Kaya'dan çiftçilere ziyaret

Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, çiftçileri ziyaret etti.

Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç ile birlikte Alacaoğlu köyünde lavanta ve çilek bahçelerini gezen Kaya, çiftçilerden bilgiler aldı.

Kaya, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, köylerde çiftçileri sık sık ziyaret ettiğin söyledi.

Ziyaretlerin önemli olduğunu ifade eden Kaya, çiftçilerin istek ve sorunlarını yerinde dinlemek ve çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Kaya daha sonra köy kahvehanesinde vatandaşlarla biraraya geldi.

Kaynak: AA