Demirköy Belediyesi yağmur suyu kanalı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, ilçede devam eden yağmur suyu kanalı çalışmalarını incelemede bulundu.

İlçenin bazı bölgelerinin yoğun yağışlardan zaman zaman olumsuz yönde etkilendiğini belirten Gün, yağmur suyu kanal çalışmalarına önem verdiklerini ifade etti.

Gün, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için gayret gösterdiklerini kaydetti.

-Yasağa rağmen denize girenlere tutanak

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde hava muhalefeti nedeniyle yasaklanmasına rağmen denize giren 57 kişi hakkında tutanak düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, denizin dalgalı olması nedeniyle Vize Kaymakamlığınca geçici bir süre vatandaşların denize girmesi yasaklandı.

Bunun üzerine Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri de halkı denize girmemeleri için uyardı.

Tüm uyarılara ve yasağa rağmen denize girdiği tespit edilen 57 kişi hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak hazırlandı. Ekipler son üç haftada aynı bölgede denize giren 654 kişi hakkında da tutanak tutmuştu.

Hazırlanan tutanaklar Vize Kaymakamlığına gönderildi.

-Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 12 köy ve 4 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Karakoç, Demirköy ilçesinin Boztaş, Yiğitbaşı, Yeşilce, Karacadağ, Hamdibey, Vize ilçesinin Müsellim, Hasbuğa, Çövenli, Topçuköy, Akıncılar, Düzova köyleri ile Lüleburgaz ilçesinin Barış, Atatürk, Güneş, Gündoğu mahallelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Söz konusu kesintiler, Boztaş, Yiğitbaşı, Yeşilce, Karacadağ, Hamdibey köyleri ile Barış, Atatürk, Güneş, Gündoğu mahallelerinde 09.00-17.00, Müsellim, Hasbuğa, Çövenli, Topçuköy, Akıncılar, Düzova köylerinde 08.00-18.00, Karakoç köyünde ise 10.00-14.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.

Kaynak: AA