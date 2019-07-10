Lüleburgaz ilçesinde halk toplantısı düzenlendi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Prof. Dr. Nejdet Tekin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıda vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Vatandaşların sıkıntı ve isteklerini yerinde dinlediklerini belirten Bilgin, vatandaşların her sıkıntısına çözüm arama gayreti içerisinde olduklarını anlattı.

Toplantıya, kurum müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Vali Bilgin incelemelerde bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesindeki 8 derslikli anaokulu ile 16 derslikli ilkokul inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Bilgin, okul inşaatlarındaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak, inşaat çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması için talimat verdi.

"takip etmediğin iş senin işin değildir" diyen Bilgin, okul inşaatlarının en kısa sürede biteceğini ve eğitim-öğretim yılına hazır hale getirileceğini ifade etti.

"Üretici verimlerden memnun"

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Hububat Teknolojileri Laboratuvarı'nda işlemlerini sürdüren üreticileri ziyaret ederek sohbet etti.

Altıntel, ardından yaptığı açıklamada, tüm üreticilere bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Bu yıl buğdayda verim ve kalitesinin iyi olduğunu ifade eden Altıntel, "Üretici verimlerden memnun. Borsamızın üreticiye ve üyelerimize sağladığı güven, bölge çiftçimizi ürününü borsamıza getirerek bu güvenli ortamda satmaya teşvik etmektedir.

Şehrimiz ekonomisine katkı anlamında değerlendirildiğinde de işlem hacmi bakımından önemli bir görevi yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA