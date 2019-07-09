Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Tatlıca, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Tatlıca, çalışmaları hakkında Ilık'a bilgiler verdi.

Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun 2013 tarihinde açıldığını anımsatan Tatlıca, şöyle devam etti:

"Kurumumuzun kapasitesi bin 120 hükümlüye çıkarılmış olup, 96 koğuş 2 atölye, spor salonu, mutfak, çamaşırhane ve kalorifer dairesinden oluşan hizmet binalarıyla faaliyetine devam etmektedir. Kurumumuza ait toplam 997 dönüm arazi mevcuttur. Kurumumuzda, hizmet sektörü, uygulamalı sosyal tesis işletmeciliği, endüstri ürünleri, inşaat ve onarım işleri ile tarım ve hayvancılık ana faaliyet iş kolları kurulmasına izin verilmiştir. mevcut arazi üzerinde ziraat iş koluna bağlı olarak, sebze, meyve, tahıl, yem bitkileri ve endüstriyel tarım ürünleri yetiştirilmektedir."

Ilık'ta ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek odanın yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sokak hayvanları için su çağrısı

Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seyhan Esen, sokak hayvanları için herkesin evinin önüne bir kap su koyması çağrısında bulundu.

Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak havaların insanlar gibi sokak hayvanlarını da olumsuz etkilediğini ifade etti.

Sokak hayvanlarının yem ve su bulmakta zorlandıklarını belirten Esen, "Son günlerde hava sıcaklıklarında ciddi bir artış yaşanmakta. Hava sıcaklıklarına bağlı hayvanların su ihtiyaçları da artmakta. Bu nedenle herkes evinin önüne bir kap içerisine su ve mama koyabilir." şeklinde konuştu.

-Kayıp yaşlı adam, ölü bulundu

Demirköy ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı yaşlı adamın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeşilce köyünde yaşayan Cemil Ertuğrul'dan (91) bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kayıp başvurusunun ardından bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan arama çalışmalarında Ertuğrul'un cesedi dere kenarında bulundu.

İncelemelerin ardından Ertuğrul'un cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: AA