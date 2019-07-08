Kırklareli'nde Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Programı (ÇATAK) Projesi başlatıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen projeden yaralanan iki çiftçi, toprak analiz sonuçlarına göre araziye kültürel uygulamalar yaptı.

Pehlivanköy ilçesine bağlı Doğanca köyünde çiftçi Osman Pehlivan, proje kapsamında ayçiçeği tarlasına çiftlik gübresi ve jips uygulaması gerçekleştirdi.

Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan, projenin uygulandığı ayçiçeği tarlasındada incelemde bulundu.

Doğan, kültürel uygulama dolayısıyla ayçiçeğinde büyük gelişim kaydedildiğini söyledi.

Ayçiçeği rekoltesinin yüksek olmasının beklendiğini ifade eden Doğan, projenin hayırlı sonuçlar getirmesi temenni etti.

-Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 7 köy ve 3 mahallede elektrik kesintisine gidilecek.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, Pınarhisar ilçesinin Evciler ve Poyralı, Vize ilçesinin Soğucak köyü ile ilçeye bağlı Kıyıköy beldesinin Güven, Kale ve Cumhuriyet mahalleleri, Pehlivanköy ilçesinin Yeşilova, Kumköy, İmam Pazarı ve Hıdırca köylerine yarın elektrik verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Evciler, Poyralı ve Soğucak köyü ile Güven, Kale ve Cumhuriyet mahallelerinde 09.00-17.00, Yeşilova, Kumköy, İmam Pazarı ve Hıdırca köylerinde 09.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektronik cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Öğrencilerin yetenekleri taranıyor

Lüleburgaz'da, "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" kapsamında çalışmalar başladı.

Yaklaşık bin öğrenci arasından yapılan seçimde, atletizm antrenörü Sevilay Keçeci tarafından Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonunda eğitim veriliyor.

Keçeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm sporculara başarılar diledi.

Projenin amacının başta çocuk ve gençlere sporu sevdirmek olduğunu belirten Keçeci, aynı zamanda spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek istediklerini ifade etti.

Öğrencilerin Atletizm, Jimnastik, Voleybol, Basketbol, Badminton, Tenis gibi sporların yanında beceri kondisyonu ve fitness testlerinden geçirildiğini aktaran Keçeci, öğrencilerin başarılarına göre branşlara yönlendirildiğini kaydetti.

Keçeci, kendini ispatlayan isimlerin üst düzey sporcu olma yolunda adımlar atmaya başlayacağına inandığını bildirdi.

-Şebeke suyu hattı yenilenecek

Lüleburgaz'da şebeke suyu ana boru hattı yenilenecek.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, kentin şebeke suyu ihtiyacının karşılandığı boru hattının fiziksel ömrünü tamamladığını bildirdi.

Mevcut hatta sürekli arızaların meydana geldiğini aktaran Gerenli, yeni hat ile sıkça yaşanan kesintilerin önüne geçmek istediklerini kaydetti.

Çalışma kapsamında 2 bin 160 metre düktil su ana hattı ile 2 bin 160 metre servis hattının yenileneceğini ifade eden Gerenli, çalışmaların kısa sürede başlayarak yaklaşık 6 ay içinde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: AA