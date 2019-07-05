Kırklareli'nde 4 köy ve bir mahallede elektrik kesintisine gidilecek.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım ile pano değişim çalışmaları nedeniyle, Karakaş Mahallesi ile Deveçatağı, Kavakdere, Bayramdere ve Kızılcıkdere köylerine yarın elektrik enerjisi verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Karakaş Mahallesi'nde 08.30-13.30, Deveçatağı, Kavakdere, Bayramdere ve Kızılcıkdere köylerinde ise 13.00-14.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektronik cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi.

-"Bal Ormanları Projesi"

Kırklareli'nde "Bal Ormanları Projesi" kapsamında ekilen ağaçlar çiçek açtı.

Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, yaptığı yazılı açıklamada, 2013 yılında uygulamaya konulan "Bal Ormanları Projesi"nin devam ettiğini bildirdi.

Proje kapsamında Çeşmeköy köyünde bal ormanı oluşturulduğunu aktaran Terzi, ağaçların çiçek açmasıyla bal üreticilerinin de yüzünün güldüğünü kaydetti.

Proje ile yaklaşık 80 hektarlık alanda oluşturulan bal ormanı ile orman köylerinin kalkındırılması, arıcılığın geliştirilmesi, bal üretim miktarının ve kovan başına düşen bal veriminin artırılmasını amaçladıklarını belirten Terzi, açıklamasında şunları kaydetti: "Oman Bölge Müdürlüğümüz, Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü, Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanındaki 80 hektar büyüklüğündeki Çeşmeköy Bal Ormanı'nda özellikle ıhlamur ve diğer çiçekli bitki floraları bal üretimi konusunda yeterli kapasiteye ulaştı. Bal ormanları Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından sık sık denetleniyor. Ekiplerimiz sahadaki bitki türlerini arttırmak için çalışmalar yapıyor. Proje ile bal üretiminin artmasını hedefliyoruz."

Kaynak: AA