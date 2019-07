Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce biçerdöver operatörleri denetlendi.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel ile personeli Kayalı köyünde devam eden hasat çalışmalarını yerinde inceledi.

Özel, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, üreticilerimizce her türlü emek ve masrafı yapılmış olan hububat ürününü en az kayıpla hasat edilmesi için kontrolörlerin sıklaştırıldığını söyledi.

Valilik Hasat Tebliği gereğince biçerdöver ile hasatta ürün kaybı en fazla yüzde 1,5 olarak belirlendiğini ifade eden Özel, "Hasadın bu değerlerin altında tamamlanmasını hedefliyoruz. Bu amaca ulaşmakta başta biçerdöver operatörleri ve biçerdöver sahipleri, kontrolörlerin yanında en önemli görev ürün sahiplerine düşmektedir." dedi.

KTSO'dan engellilere ziyaret

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Engelsiz Hayat Eğitim, Kültür, Spor Kulübü ve Derneği'ni ziyaret etti.

Ilık, Dernek Başkanı Nihal Bircan ile engellilerin istek ve sıkıntılarını dinledi.

Her zaman engelli bireylerin yanında olduklarını belirten Ilık, "Engelli bireylerin önündeki engelleri kaldırmak için her kesimin üzerine düşeni en iyi ve hızlı bir şekilde yapması gerekmektedir. Biz Oda olarak daima engelli bireylerimizin yanındayız" diye konuştu.

Kaynak: AA