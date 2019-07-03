Kırklareli'nde okullar onarılarak eğitim öğretim yılına hazırlanacak.

Kırklareli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 5.5 milyon bedelle ihalesi yapılan onarım işi kapsamında il genelinde bulunan 26 okulun yaz tatilinde onarılacağı belirtildi.

Okulların en modern şekilde onarılarak hizmete sunulacağı belirtilen açıklamada, şöyle kaydedildi:

"2018-2019 eğitim öğretim yılının bitmesiyle birlikte, önümüzdeki eğitim öğretim döneminde geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha iyi fiziki mekanlarda eğitim almaları için İl genelinde bulunan 26 okulumuz yaz tatilinde onarılacak. Merkezde 8, Lüleburgaz'da 6, Vize'de 4, Babaeski'de 3, Pınarhisar'da 2, Pehlivanköy, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde birer okul olmak üzere toplamda 26 okulumuzda onarım işlemlerine başlanılacak."

-Anız yangını

Lüleburgaz'da çıkan anız yangınında yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Caddesi'nde biçilmiş buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Bazı vatandaşlar ise traktörleri ile tarlaların etrafını sürerek yangının yayılmaması için önlem almaya çalıştı.

Şampiyon Atletikspor oldu

Kırklareli U-13 Ligi'nin şampiyonu Atletikspor oldu.

Kırklareli sentetik çim sahada oynanan şampiyonluk karşılaşmasında Atletikspor, finalde Vizespor'u 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Atletikspor'a kupasını ve madalyalarını Kırklareli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hasan Başdemir verdi.

Başdemir, U-13 şampiyonu olan takım oyuncularını kutlayarak başarılar diledi.

Kaynak: AA