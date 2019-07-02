Lüleburgaz Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yaz spor okulları düzenlenen törenle açıldı.

Gençlik ve Spor Müdürü Cihan Erdem, 8 Kasım Stadı'nda düzenlen törende, yaz spor okullarının çocuklara ücretsiz olarak verildiğini söyledi.

Spor okullarında güreş, judo, karate, masa tenisi, satranç, tekvando, tenis ve voleybol gibi branşlarda eğitim verileceğini belirten Erdem, tüm çocukların kurslara katılabileceğini bildirdi.

Kayıtların Gençlik ve Spor Müdürlüğünce alındığını ifade eden Erdem, spor okullarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törene, Kaymakam Mustafa Kaya, Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, sporcular ve aileleri katıldı.

Belediye meclisi toplandı

Lüleburgaz Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısı yapıldı.

Sokollu Külliyesi'ndeki meclis salonundaki meclis toplantısı, Belediye Başkanı Murat Gerenli başkanlığında gerçekleştirildi.

Gerenli, burada yaptığı konuşmada, meclis olarak kente daha fazla hizmet etmek için çalıştıklarını söyledi.

Tüm meclis üyelerinin canla başla görev yaptığını ifade eden Gerenli, herkese teşekkür etti.

Ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Metruk binalar yıkılacak

Vize ilçesinde metruk binalar güvenlik gerekçesiyle yıkılacak.

Vize Kaymakamı Soner Zeybek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, belediye ile işbirliği içinde yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede tespit edilen metruk binaların yıkımı gerçekleştirilecek.

Zeybek, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçedeki metruk binaların güvenlik zafiyeti oluşturduğunu belirtti.

İlçede asayiş ve huzurun daha fazla sağlanması amacıyla çalıştıklarını ifade eden Zeybek, metruk binaların sahiplerinden izin alınarak yıkım işlemlerinin yapılacağını belirtti.

Toplantıya, kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Kaynak: AA