Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçileri ve biçerdöver sürücülerini anız yangınlarına karşı bilgilendiriyor.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, yaptığı açıklamada, anız yangınlarına karşı duyarlı olunması gerektiğini ifade etti.

3 ekip halinde sahada çalışmalar yürütüldüğünü belirten Özel, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Anız yangınları konusunda çiftçi toplantıları yapmaktayız. Anız yakmanın buğdayda çökerten hastalığını engellediği yönünde yanlış bir inanış var ancak anız yakmanın hastalığın önlenmesi yönünde hiçbir katkısı yoktur. Ayrıca, anız yakma yasağına uymayanlar hakkında İlgili Kurumlarca 2872 sayılı Çevre Kanunu ile bu kanunda değişiklik öngören 5491 sayılı Kanun ve 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır."

-"Lisanslı depoculuk Kırklareli için bir ihtiyaç"

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, lisanslı depoculuğun Kırklareli için bir ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli'nin acil ihtiyacı olarak hissedilen lisanslı depoculuk sorunun çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Çiftçilerin elde ettikleri ürünlerin miktarını ve kalitesini kaybetmeden depolayabilecekleri bir depoya ihtiyaçlarının olduğunu ifade eden Ilık, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Kırklareli'nde acil ihtiyacı hissedilen lisanslı depoculuk sorunun çözüme kavuşturulması için her birimin ve her yetkililerin üzerine düşen görevi yapmaları gerekmektedir. Vahşi depolamaya göre sürekli olarak yapılan havalandırma ve bakımlar ile lisanslı depoculukta ürün kaybı daha az orandadır. Bu sorunun çözülmesi ile çiftçilerimiz mahsullerini depolayabilecekleri sağlıklı, güvenli ve sigortalı depo imkanı elde edebileceklerdir. Fiyatların düşük olduğu hasat döneminde ürünlerini satmak yerine lisanslı depolara koyarak karşılığında aldıkları ürün senetlerini teminat göstererek uygun faizli kredi kullanabileceklerdir. Ayrıca üreticiler ürünlerini borsalar aracılığıyla pazarlayabilecek ve böylelikle ürünlerini daha kolay ve yüksek fiyata elden çıkarma imkanı bulabileceklerdir."

Kaynak: AA