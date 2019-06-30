Kırklareli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında toplantı düzenlendi.

Vali Osman Bilgin başkanlığında, valilik binasındaki Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Vekili Emre Öztürk, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Özel, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yapılacak etkinlikler hakkında kararlar alındı.

-Vali Bilgin'den futbol kursuna ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Altınordu Kırklareli Futbol Kursu'nu ziyaret etti.

Çocukların antrenmanlarını izleyen Bilgin, bölge antrenörü İlkay Fırtın'dan kurs hakkında bilgiler aldı.

Bilgin, konuşmasında, sportif faaliyete çok önem verdiklerini söyledi.

Kentte spor faaliyetlerinin yoğun bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Bilgin, çocukların sportif faaliyet içerisinde sağlıklı yaşam sürdürebildiğini belirtti.

Bilgin, çocuklara spor imkanın sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Daha sonra babaların da katıldığı antrenmanda Vali Bilgin ile çocuklar dostluk maçı yaptı.

Kaynak: AA