Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) üyeleri devlet destekleri hakkında bilgilendiriliyor.

KTSO Başkanı Soner Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, üyelerin devlet desteklerinden en iyi şekilde yararlanması amacıyla eğitim, tanıtım ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Bu kapsamda, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Kırklareli Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Nur Feyza Halat tarafından üyelere devlet destekleri ile ilgili olarak bilgiler verildiğini aktaran Ilık, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Türkiye'de işletmelerin güçlendirilmesi, iş hacimlerinin gelişmesi, yeni yatırımların teşvik edilmesi hedefleriyle farklı kamu kurumları tarafından sağlanan destekler bulunmaktadır. Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) olarak bölge ekonomisine ve gelişimine katkı sağlamak, üyelerimizin rekabet gücünü artırmak, Ajans faaliyetleri ve özellikle devlet destekleri hakkında bilgilendirmek amacıyla Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde, TRAKYAKA Kırklareli Yatırım Destek Ofisi Uzmanları tarafından 15 günde bir odamızda bilgilendirmelerde bulunulmaktadır. Yapılacak olan bu bilgilendirmelerin tarihlerini üyelerimize bildireceğiz. Desteklemeler konusunda doğru bilgiye, doğru kaynaktan ulaşabilmeleri amacıyla üyelerimizi odamıza bekliyoruz."

Sağlık personeline eğitim

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması (HAP) Uygulayıcı Eğitimi düzenlendi.

Kırklareli Ticaret Borsası salonunda, düzenlenen eğitimde afet ve acil durum temel kavramları, hastane olay yönetim sistemi, kitlesel yaralanmalı olaylarda hastanenin müdahale aşamaları, hastane afet triyaj alanı, acil müdahale planının aktivasyonunda bilgi yönetimi, tatbikat hazırlığı ve değerlendirilmesi gibi konularda bilgiler verildi.

Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgeleri teslim edildi.

Kaynak: AA