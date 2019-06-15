Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Demirköy ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin, ilk olarak Longoz ormanlarının bir bölümünü gezerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz'den bilgi aldı.

Yapılması planlanan kuş gözlem istasyonunun yerini inceleyen Bilgin, Longoz ormanlarının dünyada eşi ve benzerinin olmadığını söyledi.

Herkesin bu güzelliği görmesi gerektiğini ifade eden Bilgin, yerli ve yabancı turistleri bu eşsiz doğa harikasını gezip görmeye davet etti.

Bilgin, ardından Demirköy Fatih Dökümhanesi'nde devam eden restorasyon, yol ve otopark çalışmalarını inceledi.

-Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 180. yılı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 180. yılı dolayısıyla şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi.

Vali Bilgin, bir restoranda düzenlenen programda, jandarma teşkilatının, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacı ile gece gündüz demeden görev yaptığı söyledi.

Jandarma teşkilatının vermiş olduğu kararlı mücadeleyi hiçbir zaman unutmadıklarını ifade eden Bilgin, jandarmanın her zaman vatanın, birliği, bütünlüğü için mücadele ettiğini vurguladı.

Çok eski bir tarihe sahip olan jandarma teşkilatının bundan sonraki döneminde de gücüne güç katacağına inandığını aktaran Bilgin, tüm jandarma personeline görevlerinde başarılar dileğinde bulundu.

İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz da, jandarmanın çok güçlü ve onurlu bir teşkilat olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından Vali Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar ile Oğuz okullar arası şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerin verdi.

Kaynak: AA