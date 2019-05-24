TEMA Lüleburgaz temsilciliğince fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Hamitabat köyünde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler 33 badem fidanı dikti.

TEMA İlçe Sorumlusu Vicdan Aladağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere ağaç, orman ve toprak sevgisini aşılamayı amaçladıklarını söyledi.

Öğrencilerin küçük yaşta orman sevgisi kazanmasını istediklerini belirten Aladağ, bu tür etkinlikleri daha çok gerçekleştireceklerini ifade etti.

Etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Aladağ, yeni nesillere yeşil bir gelecek bırakmak için çalışmalarının süreceğini kaydetti.

Köpek ve yavrularına belediye sahip çıktı

Lüleburgaz ilçesinde belediye binası önüne bırakılan köpek ve 9 yavrusuna Lüleburgaz Belediyesi ekipleri sahip çıktı.

Alınan bilgiye göre, evinin bahçesinde baktığı köpeği yavrulayan bir kişi, köpek ve yavruları belediye binası önüne getirip iple ağaca bağlayarak gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşların durumu belediye ekiplerine bildirmesi üzerine köpekler Lüleburgaz Belediyesi Veterinerlik ekipleri tarafından korumaya alındı.

Köpeklerin bakımlarının yapıldıktan sonra doğal ortamlarına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA