Kırklareli'nden Kısa Kısa

Lüleburgaz'da bir köy ve 4 mahallede elektrik kesintisine gidilecek.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, Kırklareli'ne bağlı Üsküp beldesinin Mehmet Çavuş, Kemalpaşa, Cevatpaşa ve Gündoğdu mahalleleri ile Babaeski ilçesinin Osmaniye Köyüne yarın enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Üsküp beldesinin mahallelerinde 10.00-12.00, Osmaniye köyünde ise 09.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.

Kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.

Üreme sağlığı eğitimi

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce üreme sağlığı eğitimi düzenlendi.

Sağlık Müdürlüğü İbni Sina toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde, sağlık personeline anne ve bebek sağlığının korunması hakkında bilgiler verildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ayçin Uğur, eğitim öncesinde yaptığı konuşmada, anne ve bebek sağlığına çok önem verdiklerini söyledi.

Anne ve bebekler sağlık hizmetleri açısından risk altında bulunan ve öncelik tanınması gereken iki önemli grubu oluşturduğunu ifade eden Uğur, üreme sağlığı hizmetlerinde hizmet sunum kalitesinin de artırılması için sağlık personelinin bilgi ve beceri düzeyini yükseltmeye yönelik hizmet içi eğitimler yürüttüklerini belirtti.

Konuşmanın ardından sağlık personeli bilgilendirildi.

Kaynak: AA