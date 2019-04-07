Kırklareli'nden Kısa Kısa
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 4-6 yaş değerler eğitimi okulunu ziyaret etti.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 4-6 yaş değerler eğitimi okulunu ziyaret etti.
Bilgin, ziyarette, Müftü Hüseyin Demirtaş'tan eğitimler hakkında bilgiler aldı.
4-6 yaş değerler eğitimine önem verdiklerini ifade eden Bilgin, değerler eğitiminde çocukların hem ahlaki hemde dini açıdan eğitimler gördüğünü belirtti.
Bilgin, ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Kaçak avcılıkla mücadele
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kaçak avlanmaya karşı denetimleri sürdürüyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine avcıların gizlenmek amacıyla kullandığı gümeyi tespit etti.
Kaçak güme yakılarak imha edildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği bildirildi.
Huzur toplantısı yapıldı
Babaeski Kaymakamlığınca huzur toplantısı düzenlendi.
Erikleryurdu köyünde bir kahvehanede düzenlenen toplantıya Kaymakam Hakan Özarslan, kurum müdürleri, köy muhtarı ve vatandaşlar katıldı.
Özarslan, toplantıda, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.
Vatandaşlarla devamlı temas halinde bulunduklarını aktaran Özarslan, vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek için köylerde toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Özarslan, tüm köyleri ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.