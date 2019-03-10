Kırklareli'nden Kısa Kısa

Demirköy Belediyesince şebeke suyu hattı çekme çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Muhlis Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şebeke Suyu Projesi" kapsamında şebeke suyu hattı çekme çalışmalarının hızla devam ettiğini bildirdi.

Proje ile arıtma tesisinin yapıldığını anımsatan Yavuz, belediye ekiplerinin tesisten mahallere su hattı çekme çalışmalarında bulunduğunu belirtti.

Ekiplerin Yeni Mahallesi Tepebaşı mevkisinde çalışmaları yürüttüğünü ifade eden Yavuz, sorunsuz bir şekilde arıtılmış suyun vatandaşların kullanımına sunulduğunu söyledi.

Yavuz, ilçede vatandaşların temiz şebeke suyuna kavuşturulduğunu belirtti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köyde elektrik kesintisine gidilecek.



TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışması nedeniyle, kent merkezine bağlı Arizbaba köyüne yarın enerji verilmeyecek.



Söz konusu kesinti, 10.00-17.00 saatleri arasında uygulanacak.



Kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.

Yeşil alanlar bahara hazırlandı

Lüleburgaz Belediyesi'nce yeşil alanlar bahara hazırlandı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı açıklamada, Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü Park ve Bahçeler Şubesi ekiplerinin, bahar ve yaz dönemi öncesi hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Parklardaki mevcut yeşil alanların bakımı, çim biçimi, peyzaj çalışmalarının yapıldığını ifade eden Gerenli, misire yerlerinde, refüj ve parklarda ot temizliğinin bitirildiğini kaydetti.

Gerenli, yaz aylarında alanların çiçeklendirileceğini söyledi.

Kaynak: AA