Kırklareli'nden Kısa Kısa

Demirköy Aile Hekimliği'ne Uzman Dr. Sinem Gengeç, atandı.

Gengeç, görevine başladı.

Gengeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlık hizmetlerini yerinde almaya devam edeceğini söyledi.

Kent merkezine gitmeden tedavilerinin ilçedeki Aile Sağlığı Merkezi'nde sağlanacağını belirten Gengeç, sağlık hizmetlerinin devamlılığının sağlanacağını ifade etti.

Vatandaşların kent merkezine ve çevre illere sevklerinin önüne geçileceğini aktaran Gengeç, sağlık hizmetlerinin yerinde ve hızlı bir şekilde sağlanmasını hedeflediklerini kaydetti.

Orman İşletme Şefliği'ne Alayurt atandı

Demirköy Orman İşletme Şefliği'ne atanan Şenel Alayurt görevine başladı.

Alayurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Demirköy'ün orman varlığı açısından önemli bölgelerden biri olduğunu söyledi.

Orman emvalini ve çeşitliliğini daha da arttırmayı hedeflediklerini ifade eden Alayurt, vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini daha da üst seviyelere ulaştıracaklarına inandığını belirtti.

Kaynak: AA