Kırklareli'nden Kısa Kısa

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Üsküp beldesinde inşaat çalışmaları sona eren TOKİ konutlarında incelemede bulundu.

Milsolmaz ve beraberindeki Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, inşaat çalışmaları geçen yıl başlayan konutlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Minsolmaz, burada yaptığı konuşmada, 145 konut ve sosyal tesisi beldeye kazandırdıklarını söyledi.



İnşaat çalışmalarında sona erdiğini ifade eden Minsolmaz, konut sahiplerinin en kısa sürede evlerine kavuşacağını belirtti.

Ay sonuna kadar dairelerin sahiplerine teslim edilmesini ön görüldüğünü aktaran Minsolmaz, yeni TOKİ konutlarının sahiplerine ve beldeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Elektrik kesintisi

Babaeski'de bir mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, ilçeye bağlı Alpullu Beldesi'nin Şeker Mahallesi'ne 11 Şubat Pazartesi günü enerji verilmeyecek.



Söz konusu kesinti, 09.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.



Kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.

Kaynak: AA