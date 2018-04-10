Kırklareli'nden Kısa Kısa

Lüleburgaz'da, Türk polis teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla öğrenciler İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kocasinan İlkokulu öğrencileri, ziyarette polislerin motosiklet ve ekipleri araçlarına binerek telsizden anons yapıp siren çaldı.

Müdüriyet binasını da gezen öğrencilere birimler tanıtıldı.

İstasyonspor'da BAL sevinci

Kırklareli Süper Amatör Ligi ekiplerinden İstasyonspor'da Bölgesel Amatör Lige (BAL) çıkma sevinci yaşanıyor.

Kulüp Başkanı Ekrem Kalmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayallerini gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

Ligi üçüncü sırada bitirerek yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligde mücadele etmeye hak kazandıklarını belirten Kalmaz, büyük sevinç yaşadıklarını ifade etti.

Sezon boyunca çok iyi bir mücadele sergilediklerini anlatan Kalmaz, Bölgesel Amatör Ligde kalıcı olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kalmaz, tüm futbolcu ve teknik heyete başarılarından dolayı teşekkür etti.