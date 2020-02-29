Kırklareli'nden İdlib'e yardım malzemesi gönderildi
Lüleburgaz ilçesinde toplanan yardım malzemeleri Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.
Lüleburgaz ilçesinde toplanan yardım malzemeleri Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.
Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi Müdürlüğünce başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardım malzemeleri tıra yüklendi.
Vatandaşların desteğiyle temin edilen yardımların İdlib'e uğurlanması dolayısıyla merkez önünde tören düzenlendi.
İçerisinde gıda, battaniye ve giysilerin bulunduğu yardım malzemeleri, İdlib'de dağıtılmak üzere yola çıktı.
Merkezin müdürü Aslı Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yardım tırının Kırklareli, Babaeski ve Lüleburgaz gençlik merkezlerince toplanan yardımları İdlib'e ulaştıracağını söyledi.
Kaynak: AA