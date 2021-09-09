Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kırklareli'nde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Y.T, R.V.S, S.Ö, İ.B, H.K, H.D, E.S, N.S. ve O.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.T, R.V.S. ve O.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 6 zanlı serbest bırakıldı.

Kentte dün düzenlenen operasyonda, 2 bin 882 sentetik uyuşturucu hap, 5 kök Hint keneviri, 4 tabanca, tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran