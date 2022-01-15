KIRKLARELİ - Taşkında ağır hasar gören binaların yıkımına başlandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sağanak nedeniyle yaşanan taşkında ağır hasar gören 3 binanın yıkımına başlandı.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sağanak nedeniyle yaşanan taşkında ağır hasar gören 3 binanın yıkımına başlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 28 Aralık'ta sağanağın ardından Yılmaz ve Yıldırım mahallelerinden geçen derenin taştığı bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Yıldırım Mahallesi'nde yan yatan iki katlı binanın yıkımını iş makinesiyle gerçekleştirdi.
Bölgede 2 binanın yıkımı için çalışmalar devam ediyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ersoy Canbek, yıkım çalışmalarını inceledi.
DSİ Kırklareli 112. Şube Müdürlüğü ekipleri de derenin taştığı bölgeye 300 metre uzunluğunda, 3 metre yüksekliğinde taş tahkimatı yaptı.