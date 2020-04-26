Kırklareli'ndeki nişanlısına jandarmalar aracılığıyla doğum günü sürprizi yaptı İstanbul'da yaşayan genç, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kapsamındaki kısıtlamalar nedeniyle Kırklareli'ne gelemeyince nişanlısına doğum günü sürprizi yapmak için jandarmadan yardım istedi.

İstanbul'da yaşayan genç, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kapsamındaki kısıtlamalar nedeniyle Kırklareli'ne gelemeyince nişanlısına doğum günü sürprizi yapmak için jandarmadan yardım istedi.

Alınan bilgiye göre, Büyükmandıra Jandarma Karakol Komutanlığı arayan 25 yaşındaki Kadir Kaya, bugün nişanlısının doğum günü olduğunu, kendisinin İstanbul'da yaşadığını ve alınan tedbirler nedeniyle nişanlısının yanına gidemediğini anlattı. Kaya, jandarma ekibine, nişanlısına pasta göndermek istediğini söyledi.

Harekete geçen ekip, bir pasta alarak Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ercan Göç ile Kaya'nın nişanlısı Yaren Kurt'un yaşadığı eve gitti.

Jandarma ekibini evinin bahçesinde pasta ile gören Kurt, büyük şaşkınlık yaşadı. Kurt, daha sonra pastanın üzerindeki mumları üfledi.

Kurt, jandarma ekibini bahçelerinde gördüğünde çok şaşırdığını belirtti.

Ekibe teşekkür eden Kurt, bugünlerin de sona ereceğine inandığını ifade etti.

Kaynak: AA