Kırklareli'ndeki gazetelere ilan ve reklam eğitimi verildi
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Kırklareli'ndeki gazetelere ilan ve reklam eğitimi verildi

Kırklareli'nde günlük ve haftalık yayınlanan yerel gazetelere, ilan ve reklam eğitimi verildi.

Kırklareli'ndeki gazetelere ilan ve reklam eğitimi verildi
15.09.2020 10:27 | Son Güncelleme: 15.09.2020 10:36

Kırklareli'nde günlük ve haftalık yayınlanan yerel gazetelere, ilan ve reklam eğitimi verildi.

Tekirdağ Basın İlan Kurumunca (BİK) Kırklareli İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime, Tekirdağ BİK Müdürü Sabri Karakaya ile yerel gazetelerin sorumlu yazı işleri müdürleri katıldı.

Karakaya, eğitim öncesinde yaptığı konuşmada, kentteki gazete ve dergilerin 1 Ekim'den itibaren Tekirdağ Basın İlan Kurumu sorumluluğunda yayınlanacağını bildirdi.

Kırklareli'nde 6, Demirköy'de 1, Lüleburgaz'da 2, Babaeski'de 2, Pınarhisar'da 1 ve Vize'de 1 olmak üzere 13 resmi ilan alan gazetenin bulunduğunu aktaran Karakaya, resmi reklam alan statüsünde faaliyet gösteren haftalık, 15 günlük ve aylık gazetelerin de olduğunu kaydetti.

Hep birlikte daha mutlu ve ferah bir şekilde çalışacaklarını ifade eden Karakaya, Kırklareli'ne şube açılmasına destek veren Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e de teşekkür etti.

Kaynak: AA

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