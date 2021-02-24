Kırklareli'ndeki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan taksi şoförü tutuklandı
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Kırklareli'ndeki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan taksi şoförü tutuklandı

24.02.2021 18:27 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:30
Kırklareli'ndeki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan taksi şoförü tutuklandı

Kırklareli'nde kadınları fuhşa teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan şüphelinin telefonda şifreli görüşmeler yaptığı tespit edildi.

Kırklareli'nde kadınları fuhşa teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan şüphelinin telefonda şifreli görüşmeler yaptığı tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri taksi şoförü H.B'nin (50) kadınları fuhşa sürüklediği iddiasıyla çalışma başlattı.

Şüphelinin kadınlarla yaptığı telefon görüşmelerinde "Makyaj yap" ve "Temizlik işi var" şeklinde şifreli ifadeler kullandığı tespit edildi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan H.B. adliyeye sevk edildi.

Şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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